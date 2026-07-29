Rudrapur News: संयुक्त निदेशक ने किया एसबीएस महाविद्यालय का औचक निरीक्षण
Rudrapur News: रुद्रपुर, शुक्रवार को संयुक्त निदेशक आनंद सिंह उनियाल ने सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। महाविद्यालय के अधिष्ठाता और प्राध्यापकों ने समस्याएँ साझा कीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। छात्रसंघ ने भी ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी मंडल आनंद सिंह उनियाल ने शाम करीब चार बजे औचक निरीक्षण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रो. भरत सिंह, प्रो. सर्वजीत सिंह, प्रो. प्रेमप्रकाश, प्रो. चारु चंद्र और डॉ. प्रद्युम्न रिछारिया ने महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।
महाविद्यालय की समस्याएँ
संयुक्त निदेशक ने आईटी लैब, महिला छात्रावास व कॉमर्स भवन को शीघ्र महाविद्यालय को हस्तांतरित कराने का आश्वासन दिया। साथ ही मंडी समिति और पेयजल विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर एक सप्ताह के भीतर लंबित कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकों की उपलब्धता, एनसीसी ऑप्टिकल प्रोजेक्ट, कार्यालय स्टाफ की कमी और सांख्यिकी और अंग्रेजी विषयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का भी भरोसा दिलाया।
छात्रसंघ की कार्रवाई
छात्रसंघ अध्यक्ष रजत सिंह बिष्ट के ज्ञापन पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संयुक्त निदेशक ने एनसीसी ऑप्टिकल प्रोजेक्ट के संबंध में तत्काल दूरभाष पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह के ओर से महाविद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों, छात्रसंघ पदाधिकारियों व छात्र-छात्राओं को नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दीं।
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