Rudrapur News: मारपीट के आरोप में दंपती पर मुकदमा
Rudrapur News: सितारगंज में एक व्यक्ति ने आरोपी दंपति के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू की है। एसएसआई जावेद मलिक ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।
Rudrapur News: सितारगंज। मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीपलहत्ता निवासी धरम सिंह पुत्र दूधनाथ ने गांव के ही सरमन भगत और उसकी पत्नी पर गाली-गलौज और मारपीट कर घायल कर का आरोप लगाया है। एसएसआई जावेद मलिक ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।