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Rudrapur News: मारपीट के आरोप में दंपती पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज में एक मारपीट के मामले में, पीपलहत्ता के धरम सिंह ने सरमन भगत और उसकी पत्नी पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।

Rudrapur News: मारपीट के आरोप में दंपती पर मुकदमा

Rudrapur News: सितारगंज। मारपीट मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीपलहत्ता निवासी धरम सिंह पुत्र दूधनाथ ने गांव के ही सरमन भगत और उसकी पत्नी पर गाली-गलौज और मारपीट कर घायल कर का आरोप लगाया है। एसएसआई जावेद मलिक ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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