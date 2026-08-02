Rudrapur News: लकड़ी व्यापारी ने निगम कर्मियों पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
Rudrapur News: खटीमा में वन विकास निगम द्वारा शीशम के पेड़ की नीलामी पर विवाद हुआ है। लकड़ी व्यापारी सचिन ग्रोवर ने निगम कर्मियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नीलामी में एक सूखा पेड़ 21 हजार रुपये में खरीदा था, जिसकी जमानत राशि भी जमा की थी।
Rudrapur News: खटीमा। वन विकास निगम की ओर से की गई शीशम के पेड़ की नीलामी पर विवाद हो गया है। लकड़ी व्यापारी वन निगम कर्मियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एसडीएम को शिकायती पत्र देकर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। शिव कॉलोनी के सचिन ग्रोवर ने एसडीएम को दिए पत्र में बताया है कि 11 जून को खटीमा डिपों में वन विकास निगम में लकड़ी की नीलामी थी। उन्होंने शीशम का एक सूखा पेड़ 21 हजार रुपये में नीलामी में खरीदा था। जिसकी जमानत राशि भी उन्होंने उसी दिन उन्होंने जमा कर दी थी।
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