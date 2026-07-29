Rudrapur News: पिता-पुत्र ने ठेकेदार पर किया फावड़े से हमला, उंगली कटी

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। गंगापुर क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान एक ठेकेदार पर पिता-पुत्र द्वारा फावड़े से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में ठेकेदार की उंगली कट गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रांजिट कैंप कोतवाली में बागवाला निवासी संदीप पुत्र निरंजन ने तहरीर देकर बताया कि उनके पिता निरंजन गंगापुर क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करते हैं। 28 जुलाई की दोपहर गंगापुर लोहरी निवासी फिरोज कथित तौर पर शराब के नशे में निर्माण स्थल पर पहुंचा और वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ गाली-गलौज करने लगा।

सूचना मिलने पर उसके पिता निरंजन मौके पर पहुंचे और विवाद शांत कराने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान फिरोज के पुत्र साहिल ने फावड़े से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ की एक उंगली कट गई। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल पिता को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी उंगली में टांके लगाए गए। घटना के बाद से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। संदीप ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।