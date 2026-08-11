Rudrapur News: शक्तिफार्म में 24 लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ
Rudrapur News: गांव बैकुंठपुर में कांग्रेस ने 24 नए सदस्यों का स्वागत किया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने भाजपा पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को फैलाने का संकल्प किया, जबकि विपिन खोलिया को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित सरकार ने की।
Rudrapur News: शक्तिफार्म। गांव बैकुंठपुर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में 24 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व विधायक नारायण पाल ने सभी नए सदस्यों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक पाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के संसाधनों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपिन खोलिया को प्रदेश सचिव बनाए जाने पर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित सरकार ने की। यहां भवतोष आचार्य, रवि हालदार, बृजन मंडल, कुलदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह, इस्तेखार अहमद, उदय राय, नारायण सरकार, प्रभास मंडल आदि रहे।
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