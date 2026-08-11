Rudrapur News: आपत्तियां दर्ज कराने में धांधली का आरोप, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

Rudrapur News: गदरपुर, संवाददाता। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज कराई जा रही आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह ने आरोप लगाया कि दिनेशपुर और गूलरभोज क्षेत्र में संगठित तरीके से गलत आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। इससे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि देहरादून स्थित इलेक्शन वॉर रूम से सूचना मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए मतदाता सूची से संबंधित किसी भी शिकायत की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में परिमल राय, मनोज देवराड़ी, संजीव अरोड़ा, चंदन नहाल, ममता हालदार, मोहम्मद आलम, तारक बाछाड़ समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।