Rudrapur News: आपत्तियां दर्ज कराने में धांधली का आरोप, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन
Rudrapur News: गदरपुर, संवाददाता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर फॉर्म-7 द्वारा आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि गलत आपत्तियां दर्ज कर योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की गई।
Rudrapur News: गदरपुर, संवाददाता। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज कराई जा रही आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह ने आरोप लगाया कि दिनेशपुर और गूलरभोज क्षेत्र में संगठित तरीके से गलत आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। इससे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि देहरादून स्थित इलेक्शन वॉर रूम से सूचना मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए मतदाता सूची से संबंधित किसी भी शिकायत की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में परिमल राय, मनोज देवराड़ी, संजीव अरोड़ा, चंदन नहाल, ममता हालदार, मोहम्मद आलम, तारक बाछाड़ समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अनियमितता का आरोप
गदरपुर। मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की कथित साजिश का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस की शिल्पी अरोरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि फार्म-7 का दुरुपयोग कर गदरपुर क्षेत्र के 2000 से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। शिल्पी अरोरा ने प्रशासन से फार्म-7 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच कराने और उचित सत्यापन के बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह नयाल, नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी, जयराम राजभर सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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