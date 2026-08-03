Rudrapur News: शहीद स्मारक के पीछे डंपिंग जोन बनाने पर भड़के कांग्रेसी
Rudrapur News: खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक और शनि मंदिर के पास डंपिंग जोन के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग जोन को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर दस दिन में कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे।
Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। शहीद स्मारक के पीछे और शनि मंदिर के पास डंपिंग जोन बनाए जाने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग जोन को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। साथ ही दस दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र शनि मंदिर और उत्तराखंड आंदोलन के अमर शहीदों की स्मृति में बने शहीद स्मारक के पीछे कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने से क्षेत्र में दुर्गंध, गंदगी और प्रदूषण फैल रहा है। इससे स्थानीय व्यापारियों, क्षेत्रवासियों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है।
कांग्रेस नेता उमेश सिंह राठौर ने कहा कि नगर के बीच इस तरह का डंपिंग जोन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि दस दिन में डंपिंग जोन को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया तो कांग्रेस जनभावनाओं के अनुरूप शांतिपूर्ण आंदोलन करेगी। उन्होंने बताया कि तीन दिन बाद शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों का समर्थन जुटाया जाएगा और हस्ताक्षर प्रशासन को सौंपे जाएंगे। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद, सतपाल राणा, नरेंद्र आर्य, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कन्याल, अमन अरोरा, नासिर खान, जरीफ, गुफरान, भूपेंद्र गंगवार, देवेंद्र चंद, ताहिर, फईम और इमरान आदि शामिल रहे।
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