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Rudrapur News: खानपुर में सौ से अधिक युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: ग्राम खानपुर नंबर-दो में कांग्रेस संगठन को नई मजबूती मिली, जब ग्रामीण मंडल युवक कांग्रेस अध्यक्ष विद्युत सिकदार के प्रयासों से सौ से अधिक युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि युवाओं की भागीदारी संगठन को नई ऊर्जा देगी।

खानपुर में सौ से अधिक युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
खानपुर में सौ से अधिक युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ग्राम खानपुर नंबर-दो में कांग्रेस संगठन को उस समय नई मजबूती मिली, जब ग्रामीण मंडल युवक कांग्रेस अध्यक्ष विद्युत सिकदार के प्रयासों से सौ से अधिक युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

कार्यक्रम की चर्चा

पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में सभी नवसदस्यों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और देश की विचारधारा की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं का कांग्रेस से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि युवा वर्ग पार्टी की नीतियों और विचारधारा पर विश्वास जता रहा है।

युवाओं का महत्व

उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और जनहित के मुद्दों को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। ठुकराल ने कार्यकर्ताओं से किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीब वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।

आगामी जनसभा

साथ ही उन्होंने हल्द्वानी में प्रस्तावित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष अशोक राय, चौ. ओमपाल सिंह, अंकित बठला, विजय सिकदार, नित्यानंद मंडल, दीपक गाईन, अमर चंद मल्लिक, विद्युत सिकदार, मनोरंजन साना, भक्तो दास सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सदस्यता ग्रहण करने वालों में सूरज सरकार, विजय विश्वास, दीपक वैद्य, सुकमार मृधा, गोपाल मुखर्जी, सुनील सिकदार, विजय हाल्दार, प्रकाश सिकदार, प्रकाश दास, रोहित सरकार, समीर सिकदार, कृष्ण वसु, कृष्ण गोलदार, इन्द्रजीत हाल्दार, आकाश सरदार, विकास सरदार, भवो मंडल, मनोज गाईन, अभिषेक राय, सुकुमार मंडल, परिमल अधिकारी, प्रभाष बसु और शैलेंद्र हाल्दार सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे।

सामान्य प्रश्न

कौन से ग्राम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले युवा शामिल हुए?
ग्राम खानपुर नंबर-दो में सौ से अधिक युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
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