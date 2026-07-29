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Rudrapur News: गन्ना कृषक कन्या महाविद्यालय की जांच की उठी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने जिला गन्ना अधिकारी शैलेंद्र सिंह से मुलाकात कर गन्ना कृषक कन्या महाविद्य

गन्ना कृषक कन्या महाविद्यालय की जांच की उठी मांग
गन्ना कृषक कन्या महाविद्यालय की जांच की उठी मांग

Rudrapur News: शांतिपुरी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व दर्जाधारी डॉ. गणेश उपाध्याय ने जिला गन्ना अधिकारी शैलेंद्र सिंह से मुलाकात कर गन्ना कृषक कन्या महाविद्यालय में वर्षों से कथित भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के धन से स्थापित इस महाविद्यालय के बंद होने से छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। डॉ. उपाध्याय ने महाविद्यालय के बैंक खातों और चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की। जिला गन्ना अधिकारी ने निष्पक्ष जांच कराने, संपत्ति की सुरक्षा करने, प्रधानाचार्य को सभी बैंक खातों की जानकारी सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति शिक्षा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का संचालन निर्धारित बायलॉज के अनुसार ही किया जाएगा। इस दौरान किसान कांग्रेस के महामंत्री महिपाल सिंह बोरा भी मौजूद रहे।

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