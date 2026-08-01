Rudrapur News: आपदा प्रभावित व्यापारियों को मुआवजा न मिलने पर भड़के कांग्रेसी
Rudrapur News: खटीमा, नगर कांग्रेस कमेटी ने 2024 में आई आपदा से प्रभावित व्यापारियों को अभी तक मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की। कई व्यापारियों को राहत राशि नहीं मिली है, जबकि प्रशासन ने जल्दी मुआवजा देने का आश्वासन दिया था।
Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। नगर कांग्रेस कमेटी ने वर्ष 2024 में आई भीषण आपदा से प्रभावित व्यापारियों को अब तक मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जल्द मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आठ जुलाई 2024 को खटीमा क्षेत्र में आई भीषण आपदा से नगर के कई व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। उस समय प्रशासन ने प्रभावित व्यापारियों के नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कई पात्र व्यापारियों को राहत राशि नहीं मिल सकी है। नगर कांग्रेस कमेटी ने सरकार से सभी आपदा प्रभावित व्यापारियों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की।
साथ ही जिन मामलों में दस्तावेज लंबित हैं, उनका शीघ्र सत्यापन कर निस्तारण करने और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में पीसीसी सदस्य उमेश राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चंद, पूर्व व्यापार मंडल महामंत्री अमन अरोड़ा, नगर कोषाध्यक्ष रवि अग्रवाल, मो. जरीफ, नरेंद्र आर्या, मो. ताहिर, बिज्जू चंद, नासिर खान, मान सिंह, सतपाल सिंह, उमेश कुमार प्रजापति, भूपेंद्र गंगवार, दीपक मुंडेला, फईम अंसारी, सुखविंदर, उमेश चंद, पंकज मेहता, गौरी राणा, इमरान खान आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।