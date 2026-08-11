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Rudrapur News: मकान निर्माण के लिए आरबीएम, रेत-बजरी की सुविधा बहाली का आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: शांतिपुरी के कांग्रेस महामंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने नैनीताल के डीएम से मुलाकात की और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए आरबीएम, रेत और बजरी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और डीएम ने जल्द ही इसकी व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया।

मकान निर्माण के लिए आरबीएम, रेत-बजरी की सुविधा बहाली का आश्वासन
मकान निर्माण के लिए आरबीएम, रेत-बजरी की सुविधा बहाली का आश्वासन

Rudrapur News: शांतिपुरी। कांग्रेस के महामंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने मंगलवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल से मुलाकात की। उन्होंने शांतिपुरी, जवाहर नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए पूर्व की भांति आरबीएम, रेत और बजरी उपलब्ध कराने की मांग की। डॉ. उपाध्याय ने बताया कि भाबर क्षेत्र की अन्य ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की सुविधा मिल रही है, लेकिन शांतिपुरी क्षेत्र के ग्रामीण इससे वंचित हैं। महंगाई के दौर में निर्माण सामग्री महंगी होने से ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने डीएम से डीएफओ तराई पूर्वी को निर्देशित कर पूर्व की व्यवस्था बहाल कराने का अनुरोध किया।

इस पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर लालकुआं क्षेत्र की तर्ज पर शांतिपुरी-जवाहर नगर समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी नियमानुसार यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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