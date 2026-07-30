Rudrapur News: दिया गांव में वितरित किए 1500 पौधे

Rudrapur News: खटीमा। इंस्टिट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट की ओर से टाटा मोटर्स के सहयोग से ग्राम पंचायत दिया में 1500 पौधों का वितरण ग्रामीणों को किया गया। जिसमें आम, नींबू, चीकू, बेल, पपीता, आडू, करौंदा आदि के पौधे शामिल थे। टाटा मोटर्स की टीम के दीपक चक्रवर्ती ने जन समुदाय को पौधे वितरित किए। साथ में प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया। परियोजना निदेशक बिंदु वासिनी ने कहा कि सावन माह में पौधारोपण करने से पौधे जल्दी ही हरे भरे होकर बढ़ने लगते हैं। अधिक से अधिक पौधारोपण करके हम अपने पर्यावरण को समृद्ध बनाएं पेड़ पौधों पर जीवन यापन करने वाले कीट पतंग मधुमक्खी पशु पक्षी इनकी भी संख्या में वृद्धि होती है जिससे हमारा जो जैव विविधता है वह और अधिक समृद्ध होता है।