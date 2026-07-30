Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: दिया गांव में वितरित किए 1500 पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: खटीमा में, इंस्टिट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट और टाटा मोटर्स के सहयोग से ग्राम पंचायत दिया में 1500 पौधों का वितरण किया गया। इसमें आम, नींबू, चीकू, और बेल के पौधे शामिल थे। परियोजना निदेशक ने पौधारोपण के महत्व के बारे में बताया और ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से पौधों की देखभाल करने का अनुरोध किया।

दिया गांव में वितरित किए 1500 पौधे
दिया गांव में वितरित किए 1500 पौधे

Rudrapur News: खटीमा। इंस्टिट्यूट आफ सोशल डेवलपमेंट की ओर से टाटा मोटर्स के सहयोग से ग्राम पंचायत दिया में 1500 पौधों का वितरण ग्रामीणों को किया गया। जिसमें आम, नींबू, चीकू, बेल, पपीता, आडू, करौंदा आदि के पौधे शामिल थे। टाटा मोटर्स की टीम के दीपक चक्रवर्ती ने जन समुदाय को पौधे वितरित किए। साथ में प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया। परियोजना निदेशक बिंदु वासिनी ने कहा कि सावन माह में पौधारोपण करने से पौधे जल्दी ही हरे भरे होकर बढ़ने लगते हैं। अधिक से अधिक पौधारोपण करके हम अपने पर्यावरण को समृद्ध बनाएं पेड़ पौधों पर जीवन यापन करने वाले कीट पतंग मधुमक्खी पशु पक्षी इनकी भी संख्या में वृद्धि होती है जिससे हमारा जो जैव विविधता है वह और अधिक समृद्ध होता है।

ग्राम प्रधान ने जन समुदाय से अनुरोध किया कि जितने भी पौधे दिए गए हैं आप इनको अपने बच्चों की तरह इनका पालन पोषण करें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Tata Motors Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।