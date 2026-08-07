Rudrapur News: चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में निकले ताजिये
Rudrapur News: खटीमा में शुक्रवार को चेहल्लुम के अवसर पर गमगीन माहौल में ताजिये निकाले गए। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करने के लिए ताजिये नगर से करबला शरीफ की ओर गए। इस दौरान मीठे पानी की सबील का भी आयोजन किया गया।
Rudrapur News: खटीमा। चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में शुक्रवार को ताजिये निकाले और हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की शहादत को याद किया। देर शाम ताजिये नगर से इस्लामनगर गोटिया होते हुए करबला शरीफ तक गए। इधर, जुलूस कृष्णा टॉकीज से मुख्य चौक होते हुए सितारगंज रोड पर पहुंचा। जो बाद में करबला पहुंचा। चेहल्लुम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को याद किया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मीठे पानी की सबील का आयोजन किया गया। मुस्तफा अली, बन्ने अली, रियासतअली, नाहिद हुसैन, फारूख अली ने ताजिए बनाए थे।
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