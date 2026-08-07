Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में निकले ताजिये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: खटीमा में शुक्रवार को चेहल्लुम के अवसर पर गमगीन माहौल में ताजिये निकाले गए। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करने के लिए ताजिये नगर से करबला शरीफ की ओर गए। इस दौरान मीठे पानी की सबील का भी आयोजन किया गया।

Rudrapur News: चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में निकले ताजिये

Rudrapur News: खटीमा। चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में शुक्रवार को ताजिये निकाले और हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की शहादत को याद किया। देर शाम ताजिये नगर से इस्लामनगर गोटिया होते हुए करबला शरीफ तक गए। इधर, जुलूस कृष्णा टॉकीज से मुख्य चौक होते हुए सितारगंज रोड पर पहुंचा। जो बाद में करबला पहुंचा। चेहल्लुम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को याद किया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मीठे पानी की सबील का आयोजन किया गया। मुस्तफा अली, बन्ने अली, रियासतअली, नाहिद हुसैन, फारूख अली ने ताजिए बनाए थे।

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: चेहल्लुम पर गमगीन माहौल में निकले ताजिये
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khatima Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।