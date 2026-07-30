Rudrapur News: मुख्य बाजार में केक काट मनाया विधायक शिव अरोरा का जन्मदिन

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा का जन्मदिन गुरुवार को शहर के मुख्य बाजार स्थित कैंप कार्यालय में उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जगदीश तनेजा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, व्यापारी और शहरवासी शामिल हुए। इस दौरान आतिशबाजी, पुष्पवर्षा और मिष्ठान वितरण कर विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं।

विधायक का धन्यवाद

इस अवसर पर विधायक शिव अरोरा ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य बाजार में मिला यह स्नेह और सम्मान उन्हें नई ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा कि जनता का प्रेम और विश्वास उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है और वह क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देकर इस स्नेह का ऋण चुकाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि सचिन मुंजाल, पार्षद अमित मिश्रा, व्यापार मंडल महामंत्री मनोज छाबड़ा, संदीप राव, डॉ. शाहखान राजशाही, सुनील छाबड़ा, पूर्व पार्षद सुरेश गौरी, अशोक तनेजा, प्रशांत कालड़ा, हरेन्द्र चौधरी, सूरज प्रकाश मुंजाल, पारस तनेजा, प्रदीप अरोरा, गौरव तनेजा, पूर्व छात्रसंघ उपसचिव मनीष मुंजाल, चरनजीत सिंह लड्डू, आशीष मुंजाल, अमित चावला, रंजीत चीमा, लाडी सिंह, सत्यम अरोरा, सतेन्द्र मौर्या, सूरज सरकार, भानु बिष्ट, आशू ढींगड़ा, जगदीश टंडन, चन्द्रप्रकाश सचदेवा, ओमप्रकाश, लविश मेहरा, राधे, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष गोस्वामी, चन्द्रपाल कोली, सचिन चुघ, मोहित कक्कड़ सहित भाजपा पदाधिकारी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे।