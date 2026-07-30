Rudrapur News: जनआशीर्वाद में उमड़ा जनसैलाब, कई स्थानों पर हुए धार्मिक आयोजन व भंडारे
Rudrapur News: रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न स्थानों पर जनआशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विधायक को बधाई देने के लिए लोग पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठानों और भंडारों के माध्यम से समर्थकों ने विधायक की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा का जन्मदिन गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया।
जन्मदिन समारोह
भूतबंगला रामलीला मैदान, धर्मनगर, ट्रांजिट कैंप, सिटी क्लब समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित जनआशीर्वाद कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। धार्मिक अनुष्ठानों, स्वागत समारोहों और भंडारों के माध्यम से समर्थकों ने उनके दीर्घायु एवं क्षेत्र के निरंतर विकास की कामना की। कार्यक्रमों की शुरुआत पांच मंदिर में सुंदरकांड पाठ एवं पूजा-अर्चना से हुई, जहां क्षेत्र की सुख-समृद्धि और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद भूतबंगला रामलीला मैदान में आयोजित जनआशीर्वाद समारोह में विधायक शिव अरोरा का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया तथा उन्हें पारंपरिक रूप से तलवार और गदा भेंट कर सम्मानित किया गया।
समर्थकों की भागीदारी
सिटी क्लब में भाजपा महिला मोर्चा ने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि धर्मनगर में विशाल भंडारे और जनआशीर्वाद समारोह में ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। ट्रांजिट कैंप की नारायण कॉलोनी में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, जिला महामंत्री तरुण दत्ता, शालनी बोरा, उपेंद्र चौधरी, सुरेश कोली, राजकुमार फूटेला, राजेश डाबर, पंकज बांगा, महेश बब्बर, मीना शर्मा, विजय जग्गा, मुकेश पाल, धीरेश, जगदीश विश्वास, अनिल शर्मा, अमित नारंग, रोशन अरोरा, रश्मि रस्तोगी, प्रीति धीर, हरनाम चौधरी, केपी राठी, राजेश बजाज, जीतेन्द्र संधू, बिट्टू मिश्रा, बिट्टू शर्मा, प्रमोद शर्मा, एमपी मौर्य, राजेंद्र राठौर, सचिन मुंजाल, डॉ सीमा अरोरा, शौर्य अरोरा, जगदीश तनेजा, सुशील गाबा, सुनील यादव, अनमोल विर्क, किरण विर्क, मोहित कक्कड़, सुषमा अग्रवाल, धीरेन्द्र मिश्रा, प्रीति धीर, कैलाश राठौर, मुकेश रस्तोगी, सोनू अनेजा, यमन बब्बर, मयंक कक्कड़, विक्की वाल्मीकि, नमन चावला, जसवंत गंगवार, मनमोहन वाधवा, रवि सिड़ाना, राधेश शर्मा, राजेश जग्गा, वीनू कुमार, नरेश उप्रेती, नितेश गुप्ता, शंकर विश्वास आदि रहे।
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