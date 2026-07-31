Rudrapur News: एसबीएस कॉलेज में प्रेमचंद जयंती पर गूंजे साहित्य और समाज के स्वर
Rudrapur News: रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्राचार्य, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संदर्भदाता और हिंदी विभाग के प्रमुख ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। भास्कर उप्रेती ने प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने पोस्टर परिचर्चा, कविता पाठ और स्लाइड शो प्रस्तुत किए।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को प्रेमचंद जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. एएन सिंह, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संदर्भदाता भास्कर उप्रेती, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. दीपा गोबाड़ी व शिव पांडे ने मां शारदा और प्रेमचंद के चित्र पर दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम का विवरण
राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। डॉ. दीपा गोबाड़ी ने स्वागत भाषण व कविता पाठ किया। भास्कर उप्रेती ने प्रेमचंद के जीवन, साहित्य और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों अजय कुमार, अनु यादव, प्रदीप, संजना व सोफिया ने पोस्टर परिचर्चा प्रस्तुत की।
महत्वपूर्ण विचार
डॉ. दीपचंद पांडे ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाओं की प्रत्येक पंक्ति समाज के लिए प्रेरणा है। प्राचार्य प्रो. एएन सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने समाज के हर वर्ग को अपनी रचनाओं में स्थान दिया और साहित्य को जनचेतना का माध्यम बनाया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता व स्वच्छता और युवाओं की सामाजिक भूमिका पर स्लाइड शो भी प्रदर्शित किया गया। संचालन डॉ वसुंधरा उपाध्याय ने किया। यहां डॉ़ सुमन फुलारा, डॉ़ प्रेम प्रकाश, डॉ़ चारू चंद्र, डॉ़ भरत सिंह, डॉ़ अमिता चौरसिया, डॉ़ दीपा वर्मा, डॉ़ कमला बोरा, डॉ़ अपर्णा सिंह, डॉ़ एसएस मौर्य, डॉ़ चारू चंद ढोंडियाल, डॉ़ नीलोफर अख्तर, डॉ़ राजेश कुमार मौर्य, डॉ़ पूनम रौतेला और शोध छात्रा परमजीत, राज, दिव्या, आरती, विद्या, नीलिमा उपस्थित थे।
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