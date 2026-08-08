Rudrapur News: किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा
Rudrapur News: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज में किसानों और क्षेत्रवासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने विकास का रोडमैप पेश किया और भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान 18 नए भाजपा सदस्य भी شامل हुए। मंत्री ने समाज के हर वर्ग के विकास पर जोर दिया और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के कार्यकाल की सराहना की।
Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार को एक बैंक्वेट हॉल में क्षेत्रवासियों और किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने सितारगंज के विकास का रोडमैप जनता के समक्ष रखा। किसानों की मांग पर उन्होंने भूमि संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिया। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि समाज के हर वर्ग का विकास जरूरी है। क्षेत्र की जनता के स्नेह से उन्हें क्षेत्र और राज्य की सेवा का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ग एक-ख, वर्ग चार समेत अन्य भूमि पर भूमिधरी अधिकार के लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। इस दौरान किसानों, युवाओं और ग्राम जनप्रतिनिधियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
मंत्री ने अमरपाल सिंह, गुरमुख सिंह, गुरमीत सिंह संधू, बलविंदर सिंह गिल, हरमन सिंह भुल्लर समेत 18 नए सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में किसानों ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में भूमिधरी अधिकार दिलाने और सौरभ बहुगुणा के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए आभार जताया। राज्य हज कमेटी अध्यक्ष खतीब अहमद ने तराई की भूमि समस्याओं के समाधान में बहुगुणा परिवार के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान मण्डी के पूर्व चेयरमैन अमरजीत कटवाल, सुखवंत सिंह भुल्लर, गुरदीप सिंह चौहान, जरनैल सिंह, अतेंद्र सिंह भुल्लर, देशराज सिंह, सूरज नारायण, रेशम सिंह, रमेश बावा, गुरसाहब सिंह और साहब सिंह बिजटी मौजूद रहे।
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