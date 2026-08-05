Rudrapur News: कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने दवा व्यापारियों से किया संवाद
Rudrapur News: कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दवा व्यापारियों के साथ बैठक में विभिन्न समस्याएं सुनीं। व्यापारियों ने स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं बढ़ाने पर आभार जताया। मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और पूर्व के वादों को पूरा करने का दावा किया।
Rudrapur News: शक्तिफार्म, संवाददाता। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बुधवार को दवा व्यापारियों के साथ बैठक कर संवाद किया। इस दौरान व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को मंत्री के समक्ष रखा।
व्यापारियों का आभार
दवा व्यापारियों ने अस्पताल के उच्चीकरण और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के लिए मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे पहले दवा व्यापारी एसोसिएशन की ओर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का पुष्पगुच्छ भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया।
सरकार की गंभीरता
स्वामी विवेकानंद बंग भवन में व्यापारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि व्यापारी समाज अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच संवाद से समस्याओं का बेहतर समाधान संभव है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा किया गया है और कई विकास कार्य प्रगति पर हैं।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती
मंत्री ने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हो चुकी है। भवन निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। यहां केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कृपा सिंधु हीरा, नरेश अरोड़ा, पंकज मंडल, अनंत मंडल, संजय सिंह, सूदान मंडल, अंकित कुमार, प्रबीर मंडल, अजय बागला और हर्षित सरकार मौजूद रहे।
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