Rudrapur News: बगास सप्लाई के बाद 45.85 लाख का भुगतान लटकाया

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गन्ने की बगास सप्लाई करने के बाद 45.85 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए रुद्रपुर निवासी कारोबारी ने लखनऊ निवासी एक परिवार समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की है। कारोबारी का आरोप है कि पुलिस को शिकायती पत्र देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फुलसुंगा स्थित आनंद विहार कॉलोनी निवासी अरिकेश ठाकुर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह मैसर्स अरिकेश सर्विसेज फर्म के जरिए गन्ने की बगास का कारोबार करते हैं।

वर्ष 2023 में किच्छा निवासी बृजेश प्रताप चंद उनके कार्यालय आए और लखनऊ के जानकी विहार निवासी सिसोदिया परिवार से मुलाकात कराई। परिवार के सदस्यों ने अपना परिचय मैसर्स सिसोदिया रिसर्च लैबोरेट्रीज के प्रबंध निदेशक पीएन सिंह, निदेशक माया सिंह, विवेक कुमार सिसोदिया और तनय सिंह सिसोदिया के रूप में दिया। आरोप है कि उन्होंने बगास खरीदने पर बेहतर दाम देने का भरोसा दिलाया। इसके बाद 23 अक्तूबर से 18 नवंबर 2023 तक अरिकेश की फर्म से 13.80 लाख रुपये की बगास सप्लाई की गई। वहीं, उनके बेटे राकेश कुमार की फर्म से 39.27 लाख रुपये की बगास सप्लाई की गई। आरोप है कि आरोपियों ने शुरुआत में 8.50 लाख रुपये का भुगतान कर विश्वास में लिया, लेकिन बाद में दोनों फर्मों के बकाये 45.85 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। अरिकेश का आरोप है कि भुगतान के लिए कई बार तकादा करने के बाद वह लखनऊ पहुंचे। वहां पूछताछ करने पर उन्हें सिसोदिया परिवार के संबंध में कथित धोखाधड़ी की जानकारी मिली। उन्होंने पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट की शरण ली। कोतवाल ट्रांजिट कैंप धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।