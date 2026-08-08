Rudrapur News: घर से लैपटाप चार्जर व इंडक्शन चोरी, मुकदमा दर्ज
Rudrapur News: खटीमा। दरवाजे का कुंडा तोड़कर घर में घुसकर चोरों ने लैपटाप चार्जर व इंडक्सन चोरी कर लिया। गृह स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा
Rudrapur News: खटीमा। खेतलसंडाखाम निवासी मोहन राम के घर का पिछला दरवाजा तोड़कर चोर लैपटॉप चार्जर, इंडक्शन और कुछ धनराशि चोरी कर ले गए। मोहन राम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह घर पर नहीं थे। इसी दौरान चोरों ने पीछे के दरवाजे का कुंडा तोड़कर घर में प्रवेश किया और सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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