Rudrapur News: तलवार से जानलेवा हमला, दूध सप्लायर समेत दो घायल

Rudrapur News: रुद्रपुर में एक सप्लायर पर युवकों ने पहले मारपीट की और फिर तलवार से जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने बताया कि वह दूध के रुपये एकत्र कर घर लौट रहा था, तभी नशे में धुत युवकों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप में दूध के रुपये एकत्र कर घर लौट रहे सप्लायर पर युवकों ने पहले मारपीट की और बाद में तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक का होंठ कट गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित की तहरीर राजा कॉलोनी निवासी अमित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह डेयरों में दही की सप्लाई करता है और रात में दुकानदारों से रुपये एकत्र करता है। आरोप है कि 19 जुलाई की रात करीब आठ बजे वह दूध के रुपये लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में अर्पित प्रजापति, अमित प्रजापति, अरविंद कश्यप समेत कुछ युवक नशे की हालत में सड़क पर खड़े थे। साइड होने को कहने पर आरोपियों ने उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। अमित के मुताबिक, विरोध करने पर अर्पित ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद अर्पित घर से तलवार लेकर आया और अपने पिता बालकराम को भी साथ ले आया। आरोप है कि अर्पित ने तलवार से अमित पर हमला कर दिया। तलवार मुंह पर लगने से उसका ऊपरी होंठ कट गया और दांत हिलने लगे। वह किसी तरह भागकर गौरव की दुकान पर पहुंचा।

मारपीट और जांच पीड़ित के अनुसार, गौरव उसे थाने ले जाने लगा तो आरोपियों ने दोनों को रास्ते में घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अरविंद कश्यप ने गौरव के सिर पर धारदार गंडासे से हमला कर दिया, जिससे उसका माथा फट गया और पांच टांके आए। तहरीर में अर्पित पर गौरव के भाई अनुज गंगवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित अमित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भविष्य में अपने और गौरव के साथ किसी भी अप्रिय घटना के लिए आरोपियों को जिम्मेदार बताया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है。