Rudrapur News: रेगुलेटर बदलने पहुंचे भाइयों पर हमला, दुकानदार दंपति पर केस

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के शक्ति विहार निवासी एक व्यक्ति ने गैस रेगुलेटर की शिकायत करने गए अपने दो बेटों के साथ दुकानदार, उसकी पत्नी और अन्य युवकों द्वारा मारपीट एवं जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में शक्ति विहार निवासी मुक्तेश्वर यादव ने बताया कि उनके पुत्र मयंक यादव ने 19 जून को जगतपुरा वार्ड नंबर-6 स्थित शेखर चौहान की गैस दुकान से सिलेंडर का रेगुलेटर खरीदा था, जिसका भुगतान ऑनलाइन किया था। आरोप है कि रेगुलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था।

इसकी शिकायत करने के लिए 28 जुलाई को मयंक और उसका भाई रोहित यादव दुकान पर पहुंचे। रेगुलेटर बदलने और उसे ठीक करने को लेकर दुकानदार शेखर चौहान और उनकी पत्नी वर्षा चौहान से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद दुकानदार दंपति ने फोन कर दो-तीन अन्य युवकों को बुला लिया और दोनों भाइयों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि शेखर चौहान ने रोहित के सिर पर दुकान में रखे चूल्हे से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं, मयंक जब अपने भाई को बचाने पहुंचा तो वर्षा चौहान ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और मौके पर मौजूद एक युवक ने लोहे के तवे से उसके सिर पर हमला कर दिया। घायल मयंक के सिर पर आठ टांके आए हैं। दोनों भाइयों का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। मुक्तेश्वर यादव ने घटना का वीडियो होने का दावा करते हुए दुकानदार दंपति समेत तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।