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Rudrapur News: वीरेंद्र सामंती और बंटी कोली की स्मृति में 61 यूनिट रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती और बंटी कोली की याद में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 61 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया।

Rudrapur News: वीरेंद्र सामंती और बंटी कोली की स्मृति में 61 यूनिट रक्तदान

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती एवं युवा नेता स्वर्गीय बंटी कोली की स्मृति में बुधवार को काशीपुर रोड स्थित गाबा चौक के पास रुद्रपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 61 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने दोनों दिवंगतों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप जलाकर किया। ठुकराल ने कहा कि वीरेंद्र सिंह सामंती और बंटी कोली ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उनके सामाजिक कार्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक रक्तदान करने का आह्वान किया।

इस दौरान सुनील चुघ, संजय ठुकराल, संजय जुनेजा, संदीप चीमा, योगेश चौहान, वरिष्ठ पत्रकार राजीव चावला, पार्षद जितेश शर्मा, लखबीर सिंह लक्खा, सत्यम शर्मा, डॉ. कनिका वाधवा सहित बड़ी संख्या में रक्तदाता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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