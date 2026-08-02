Rudrapur News: सावन में भाजपा का हरियाली अभियान, 237 बूथों तक पहुंचेंगे हजारों पौधे
Rudrapur News: रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सावन मास के अवसर पर बड़ा पौधारोपण अभियान शुरू किया। भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और मेयर विकास शर्मा ने पौधे लगाए और अभियान को गति दी। रुद्रपुर विधानसभा के सभी 237 बूथों पर लगभग चार हजार पौधे वितरित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सावन मास के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को सिटी क्लब परिसर से विधानसभा स्तरीय वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ
भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और मेयर विकास शर्मा ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की और बूथ स्तर तक पौधे पहुंचाने के लिए तैयार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत रुद्रपुर विधानसभा के सभी 237 बूथों पर लगभग चार हजार पौधों का वितरण व रोपण किया जाएगा। मेयर विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हरेला पर्व पर चलाए गए पौधारोपण अभियान से प्रेरणा लेकर यह पहल शुरू की गई है।
पर्यावरण संरक्षण पर जोर
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक को पौधारोपण के साथ उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि भाजपा समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला संगठन है। कार्यक्रम संयोजक व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री धीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभियान के सफल संचालन के लिए 11 समितियों का गठन किया गया है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हिमांशु शुक्ला, जिला कोषाध्यक्ष रोशन अरोड़ा, जेबी सिंह, सुरेश परिहार, संजीव शर्मा, मुकेश वशिष्ठ, आदेश भारद्वाज, रचित सिंह, गिरीश राठौर, आकाश रस्तोगी, पार्षद राजेंद्र राठौर, अभिषेक तिवारी, जिला महामंत्री तरुण दत्ता, उपेंद्र चौधरी, सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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