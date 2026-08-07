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Rudrapur News: मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर के विष्णु देव ने अपनी भाभी की बाइक चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस को दी है। 31 जुलाई को वह अपनी बहन के साथ मेडिकल कॉलेज गया था, जब वह वापस आए तो बाइक गायब थी। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और बाइक की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

Rudrapur News: मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से बाइक चोरी

Rudrapur News: पंतनगर। ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर निवासी विष्णु देव ने पुलिस को तहरीर दी है। इसमें बताया कि वह बीते 31 जुलाई की सुबह 11.15 बजे अपनी बहन यशोदा के साथ उसके खून की जांच कराने अपनी भाभी की बाइक संख्या यूके-06/एएच 9763 से राम सुमेर मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर गया था। वह लोग अपनी बाइक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कर इलाज के लिए अस्पताल के अंदर चले गए। लगभग एक बजे जब वह पार्किग में वापस पहुंचे, तो उसकी बाइक वहां से गायब थी। उसने अपनी बाइक को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिली। पंतनगर कोतवाल नंदन सिंह रावत ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ चोरी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर बाइक बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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