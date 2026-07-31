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Rudrapur News: कार की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जब उसकी बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। राहगीरों ने उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल रुद्रपुर पहुँचाया। गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। युवक की पहचान 28 वर्षीय दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है।

Rudrapur News: कार की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर घायल

Rudrapur News: पंतनगर। कार की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल युवक को नेशनल हाईवे की एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रुद्रपुर पहुंचाया। जहां से उसे गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे रुद्रपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे नगला बाईपास तिराहे से रुद्रपुर की ओर लगभग पांच सौ मीटर आगे एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर सड़क में गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। युवक की पहचान झा-कॉलोनी पंतनगर निवासी दुर्गेश कुमार (28) पुत्र स्व. कन्हैया लाल के रूप में हुई।

युवक जीबी पंत कृषि विवि के श्रम कल्याण निदेशालय में ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। इसी दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को फोन कर एंबुलेंस मंगवाई और घायल युवक को रुद्रपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। इधर, सूचना मिलते ही पंतनगर थाने से पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस की सूचना पर कांवड़ लेने हरिद्वार गया उसका भाई वापस पंतनगर के लिए रवाना हो गया।

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