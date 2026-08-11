Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: लावारिस पशु से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: दिनेशपुर। सिडकुल ड्यूटी पर जा रहे एक युवक की बाइक जयनगर के पास सड़क पर घूम रहे लावारिस पशु से टकरा गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनो

Rudrapur News: लावारिस पशु से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल

Rudrapur News: दिनेशपुर। सिडकुल ड्यूटी पर जा रहे एक युवक की बाइक जयनगर के पास सड़क पर घूम रहे लावारिस पशु से टकरा गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार, दिनेशपुर के वार्ड नंबर-5 निवासी अमित विश्वास सोमवार सुबह अपने दोस्त की बाइक से सिडकुल ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जयनगर के पास अचानक सड़क पर घूम रहा लावारिस पशु बाइक के सामने आ गया। बाइक की पशु से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद अमित बाइक से छिटककर सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन अमित को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों के अनुसार, हादसे में उनके कंधे की हड्डी टूट गई है और ऑपरेशन की आवश्यकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।