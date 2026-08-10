Rudrapur News: घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, रिपोर्ट दर्ज
Rudrapur News: खटीमा के बानूसा पचपेड़ा में एक बाइक चोरी हो गई। मनदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपने चाचा के साथ किराये पर रहता है। दोनों बिजली विभाग में काम करते हैं। यह घटना पांच अगस्त की रात हुई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Rudrapur News: खटीमा। बानूसा पचपेड़ा में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। मनदीप सिंह निवासी मकनपुर जिला अमरोहा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने चाचा धीरज सिंह के साथ बानूसा पचपेड़ा में किराये के मकान में रहता है। दोनों खटीमा-झनकट क्षेत्र में बिजली विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। पांच अगस्त की रात घर के बाहर खड़ी उनकी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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