Rudrapur News: एसआईआर नोटिस जारी होने के विरोध में बंगाली समाज का प्रदर्शन

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची में संशोधन के लिए एक माह का अतिरिक्त समय देने और प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के साथ सक्षम अधिकारी की तैनाती की मांग की। इस संबंध में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर जिन लोगों ने पहले ही अपने नाम का संशोधन करा लिया था और बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर के दिनेशपुर, शक्तिफार्म, खटीमा, झनकैया, सितारगंज, रुद्रपुर, ट्रांजिट कैंप, रवींद्रनगर, संजय नगर, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, जगतपुरा और मुखर्जी नगर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस मिले हैं। कई स्थानों पर करीब एक हजार मतदाताओं में से लगभग 700 को नोटिस जारी होने का दावा किया गया। समिति ने कहा कि छह और नौ अगस्त तक की समय सीमा निर्धारित है, जबकि कई जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ऐसे में संशोधन के लिए कम से कम एक माह का अतिरिक्त समय दिया जाए। साथ ही प्रत्येक बूथ पर बीएलओ के साथ सक्षम अधिकारी की तैनाती कर मौके पर ही आपत्तियों और दस्तावेजों का निस्तारण कराया जाए। समिति ने चेतावनी दी कि समय पर संशोधन का अवसर नहीं मिलने से मतदाता सूची से नाम कटने पर बंगाली समाज के हजारों मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। धरना-प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली, परिमल राय, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, ममता हालदार, नगर अध्यक्ष अर्जुन विश्वास, नारायण महाजन, पंकज दास गुप्ता, त्रिनाथ विश्वास, नारायण हालदार, किशोर हालदार, सुभाष व्यापारी, समीर राय, तपन कुमार घरानी, उमाशंकर मंडल, मनोरंजन साना, गोपाल विश्वास, बाबू ढाली, जगदीश दास, जय तरफदार, शैलेंद्र तरफदार, परितोष मंडल समेत बड़ी संख्या में समिति पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।