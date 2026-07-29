Rudrapur News: बरा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर, 210 मरीजों ने उठाया लाभ
Rudrapur News: उत्तराखंड स्टेट आयुष मिशन के निर्देश पर बरा में आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। यह शिविर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. निवेदिता जोशी ने शुरू किया। शिविर में 210 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी के निर्देश पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरा में बुधवार को एक दिवसीय आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगा। इसका शुभारंभ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. निवेदिता जोशी ने किया। शिविर में 210 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी डॉ. आशीष कुमार के निर्देशन में आयोजित शिविर में डॉ. संदीप कुमार गुप्ता ने पंचकर्म व मर्म चिकित्सा, डॉ. भावना जोशी ने जीवनशैली संबंधी परामर्श, डॉ. संदीप चौधरी ने न्यूरोथेरेपी, डॉ. मनविंदर पाल सिंह ने 40 मरीजों की ईसीजी जांच और डॉ. अब्दुल कयूम ने क्षारसूत्र चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया। योग अनुदेशिका ज्योति और योग अनुदेशक विजय शंकर ने योग व प्राणायाम का अभ्यास कराया, जबकि फार्मेसी अधिकारी दीपक पंवार और सतेन्द्र कुमार ने नि:शुल्क दवा वितरण व पैथोलॉजी जांच की।
इस दौरान जिला पंचायत सदस्य रेनू गंगवार, क्षेत्र पंचायत सदस्य नरेश गंगवार और विक्की गंगवार भी मौजूद रहे। आयोजन में प्रवेश कुमार, राजकुमार और दीपक कुमार का सहयोग सराहनीय रहा।
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