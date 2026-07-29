Rudrapur News: बरा में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर, 210 मरीजों ने उठाया लाभ

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड स्टेट आयुष मिशन सोसाइटी के निर्देश पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरा में बुधवार को एक दिवसीय आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर लगा। इसका शुभारंभ जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. निवेदिता जोशी ने किया। शिविर में 210 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी डॉ. आशीष कुमार के निर्देशन में आयोजित शिविर में डॉ. संदीप कुमार गुप्ता ने पंचकर्म व मर्म चिकित्सा, डॉ. भावना जोशी ने जीवनशैली संबंधी परामर्श, डॉ. संदीप चौधरी ने न्यूरोथेरेपी, डॉ. मनविंदर पाल सिंह ने 40 मरीजों की ईसीजी जांच और डॉ. अब्दुल कयूम ने क्षारसूत्र चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया। योग अनुदेशिका ज्योति और योग अनुदेशक विजय शंकर ने योग व प्राणायाम का अभ्यास कराया, जबकि फार्मेसी अधिकारी दीपक पंवार और सतेन्द्र कुमार ने नि:शुल्क दवा वितरण व पैथोलॉजी जांच की।