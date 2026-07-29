Rudrapur News: पंतनगर में दो को लगेगा बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर
Rudrapur News: पंतनगर में 2 अगस्त को आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के तहत एक जागरूकता अभियान चलाया गया। पैरा लीगल वालंटियर टीम ने विभिन्न कॉलोनियों में घर-घर जाकर लोगों को शिविर के लाभ के बारे में बताया। इसमें कई पीएलवी सदस्य शामिल हुए।
Rudrapur News: पंतनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के तत्वावधान में 2 अगस्त को पंतनगर में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के प्रचार-प्रसार के लिए पैरा लीगल वालंटियर टीम ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया। टीम ने झा कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी, संजय कॉलोनी, गोलगेट और शांतिपुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शिविर की जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। जनसंपर्क अभियान में कमल श्रीवास्तव, अंकित त्रिपाठी, शालिनी गुप्ता, अनुष्का द्विवेदी, पूजा रानी और कंचन सक्सेना सहित अन्य पीएलवी सदस्य मौजूद रहे।
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