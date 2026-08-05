Rudrapur News: घर में घुसकर युवक पर हमला, मुकदमा दर्ज
Rudrapur News: दिनेशपुर में एक व्यक्ति पर युवक के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित धीरज कांडपाल ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। राजेश मिस्त्री ने चार अगस्त को धीरज के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। जांच जारी है।
Rudrapur News: दिनेशपुर। एक व्यक्ति पर युवक के घर से घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गांधी नगर निवासी धीरज कांडपाल पुत्र गोविन्द बल्लभ ने बताया कि चार अगस्त की सुबह राजेश मिस्त्री उसके घर पहुंचा। यहां उसे गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर उसने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।
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