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Rudrapur News: गौला पुल निर्माण के लिए 18.78 करोड़ की मंजूरी, जीओ जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सूर्यनगर और शांतिपुरी नंबर-4 के बीच गौला नदी पर एक 250 मीटर लंबे पीएससी पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 18.78 करोड़ रुपये है और इसे लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह पुल क्षेत्र के संपर्क को बेहतर बनाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा।

Rudrapur News: गौला पुल निर्माण के लिए 18.78 करोड़ की मंजूरी, जीओ जारी

Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सूर्यनगर और शांतिपुरी नंबर-4 के मध्य गौला नदी पर 18.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 250 मीटर स्पान पीएससी (प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट) पुल के निर्माण के लिए गुरुवार को शासन ने जीओ जारी कर दिया। अपर सचिव महावीर सिंह चौहान ने शासनादेश जारी करते हुए 10 हजार रुपये की टोकन धनराशि भी निर्गत की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल निर्माण को मंजूरी दी है। निर्माणदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नामित किया गया है। पुल के निर्माण से क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है।

बरसात के दौरान गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से सूर्यनगर और शांतिपुरी क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल बनने के बाद लालकुआं, बिंदुखत्ता, सूर्यनगर, शांतिपुरी, शक्ति फार्म और सितारगंज के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे दूरी कम होने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में इस पुल का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उस समय परियोजना शुरू नहीं हो सकी। अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुल का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा कराया जाएगा।

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