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Rudrapur News: सैलून में बाल काटने पर विवाद, कड़े से सिर फोड़े, कार से घसीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। मीना बाजार स्थित एक सैलून में बारी का इंतजार करने को कहने पर नशे में धुत दबंगों ने जमकर तांडव मचाया। आरोपियों ने सैलून संचालक और

Rudrapur News: सैलून में बाल काटने पर विवाद, कड़े से सिर फोड़े, कार से घसीटा

Rudrapur News: सितारगंज। मीना बाजार स्थित सैलून में बारी का इंतजार करने को कहने पर नशे में धुत युवकों ने सैलून संचालक और ग्राहक पर कड़े से हमला कर सिर फोड़ दिए। भागते समय आरोपियों ने ग्राहक को चलती कार से घसीट दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर छह निवासी इस्तकार ने तहरीर में बताया कि बीते पांच अगस्त की रात करीब 8:30 बजे वह ग्राम बघौरी निवासी तौसीफ की सेविंग कर रहा था। इसी दौरान ग्राम पिंडारी निवासी राजदीप सिंह दो साथियों के साथ शराब के नशे में पहुंचा और तुरंत बाल काटने की जिद करने लगा।

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