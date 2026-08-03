Rudrapur News: शराब के नशे में पिता ने परिवार पर किया हमला, रिपोर्ट दर्ज
Rudrapur News: खटीमा में नशे में धुत एक पिता ने अपने परिवार पर हमला किया। पिता युवराज बिष्ट ने शराब पीकर घर लौटते ही परिजनों पर मारपीट की और तमंचा व धारदार हथियार लेकर उन्हें धमकाया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह उनसे हथियार छीन लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
Rudrapur News: खटीमा। नशे में धुत एक व्यक्ति पर अपने परिवार के लोगों के साथ मारपीट का आरोप है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मझरा फार्म श्रीपुर बिचवा निवासी कविता बिष्ट ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार को उसके पिता युवराज बिष्ट शराब पीकर आए और परिवार के लोगों पर हमला कर मारपीट की। इतना ही नहीं वह तमंचा और धारदार हथियार लेकर परिजनों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। किसी तरह परिवार के सदस्यों ने तमंचा व धारदार हथियार उनसे छीन लिया। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि आरोपी पिता के विरुद्ध रिपार्ट दर्ज कर ली गई है।
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