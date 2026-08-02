Rudrapur News: प्रधानाचार्य संभाल रहे बीईओ और डिप्टी बीईओ का अतिरिक्त प्रभार
Rudrapur News: ऊधमसिंह नगर के शिक्षा विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिले के सात विकासखंडों में एक भी नियमित उप खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है। बीईओ केवल रुद्रपुर और खटीमा में हैं, अन्य स्थानों पर प्रधानाचार्यों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिससे शैक्षणिक कार्य पर असर पड़ा है।
Rudrapur News: रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। जिले के सातों विकासखंडों में एक भी नियमित उप खंड शिक्षा अधिकारी (डिप्टी बीईओ) तैनात नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भी केवल रुद्रपुर और खटीमा में कार्यरत हैं। अन्य ब्लॉकों में बीईओ और डिप्टी बीईओ का अतिरिक्त प्रभार राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को सौंपा गया है। इससे विद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
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