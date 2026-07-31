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Rudrapur News: विद्यार्थी परिषद की नगर व कालेज कार्यकारिणी घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हुई, जिसमें नए नगर कार्यकारिणी और कॉलेज कार्यकारिणी के अध्यक्षों की घोषणा की गई। बैठक में विभिन्न पदों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें नगर अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक, और सोशल मीडिया संयोजक शामिल हैं।

Rudrapur News: विद्यार्थी परिषद की नगर व कालेज कार्यकारिणी घोषित

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता खटीमा ब्लाक सभागार में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हुई। इसमें खटीमा इकाई की नगर कार्यकारिणी व कॉलेज कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक में विभाग संगठन मंत्री कैलाश, प्रांत प्रतियोगी परीक्षा के कार्य संयोजक नीरज सिंह धामी, जिला संयोजक अमित बोरा व विभाग छात्रा प्रमुख वंशिका मौजूद थीं।विभाग संगठन मंत्री के अनुसार, होशियार पुजारी को नगर अध्यक्ष, नवनीत राणा को नगर मंत्री, शुभम भट्ट को तहसील संयोजक, घनश्याम राणा सह संयोजक, नवल अथानी, आलोक सिंह, विक्की गुप्ता व खुशी नेगी नगर सहमंत्री, हर्ष चौसाली नगर सोशल मीडिया संयोजक, गौरव सिंह सह संयोजक, प्रदीप सांमत स्टूडेंट ऑफ डेप्लपमेंट के नगर संयोजक, मनीष राणा व पूजा बम सह संयोजक, मनदीप सिंह एसएफएस के नगर संयोजक, उत्कर्ष पवार सह संयोजक नियुक्त किए गए।

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वहीं रोहित चंद नगर खेलो भारत संयोजक, अलीशा मलारा व हिमांशु धामी सह संयोजक, हिमालय राणा नगर मीडिया संयोजक, सचिन खाती सह संयोजक, निशांत राणा नगर जनजाति संयोजक, आदित्य राणा व नीतीश राणा सह संयोजक बनाए गए। वहीं अशंक राणा कालेज ईकाई अध्यक्ष, नीरज गोस्वामी, नवदीप कौर व पंकज उपाध्यक्ष, मनीष यादव मंत्री, किरण रौतेला, नीरज भंडारी, भूमिका पांडे, अरुण जोशी व निशा भाट सह मंत्री बनाई गईं। दिव्यांशु चंद कालेज सोशल मीडिया संयोजक, सुधांशु जोशी सह संयोजक बनाए गए।

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