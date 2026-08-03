Rudrapur News: सितारगंज में 69 नवनिर्वाचित उप प्रधानों ने ली शपथ
Rudrapur News: सितारगंज के ब्लॉक सभागार में 69 नवनिर्वाचित उप प्रधानों ने शपथ ली। सहायक विकास अधिकारी केसी बहुगुणा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उप प्रधान संगठन की अध्यक्ष तनुजा गुप्ता ने सभी को सम्मान और अधिकारों के लिए प्रेरित किया। विभिन्न राजनीतिक नेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
Rudrapur News: सितारगंज। ब्लॉक सभागार में सोमवार को 69 नवनिर्वाचित उप प्रधानों ने शपथ ली। सहायक विकास अधिकारी केसी बहुगुणा ने उप प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के उपरांत उप प्रधान संगठन की अध्यक्ष तनुजा गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उप प्रधानों को ग्राम पंचायत के कार्यों में उनका उचित अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। यहां प्रधान संघ के अध्यक्ष रेशम सिंह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा, जिला पंचायत सदस्य सूरज नारायण, कृष्ण सिह, बलबीर सिह, निर्मल सिह, जसवंत सिंह, सुरजीत कौर, सतनाम सिह, राशिद खान, नवाजिश, सुनीता देवी, विमला देवी, रिकू राणा, परमजीत सिंह, संजय विश्वास, बक्शीश सिह, कंचन देवी मौजूद रहे।
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