Rudrapur News: संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता, पुलिस तलाश में जुटी
Rudrapur News: नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर सात से 17 वर्षीय किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी
Rudrapur News: दिनेशपुर। नगर क्षेत्र से एक 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, नगर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी बीते 30 जुलाई की रात घर से अचानक कहीं चली गई। सुबह परिवार के लोगों ने उसे घर में नहीं पाया तो आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी।
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