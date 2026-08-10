Rudrapur News: घर में विवाद के बाद 17 वर्षीय किशोरी लापता, गुमशुदगी दर्ज
Rudrapur News: रुद्रपुर में एक 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसकी मां ने पुलिस में गुमशुदगी की तहरीर दी है। किशोरी पिछले कुछ समय से घर में विवाद कर रही थी और पांच अगस्त को दोपहर में विवाद के बाद बिना बताए घर से चली गई। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।
Rudrapur News: रुद्रपुर। घर में विवाद के बाद 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। संजयनगर निवासी एक महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी पिछले कुछ समय से घर में विवाद करती थी और कई बार बिना बताए घर से चली जाती थी। परिजन उसे समझा-बुझाकर वापस घर ले आते थे। पांच अगस्त को भी घर में विवाद के बाद वह दोपहर करीब दो बजे बिना बताए घर से चली गई। परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारियों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
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