Rudrapur News: करंट से बालक की मौत के मामले में मकान मालिक पर केस
Rudrapur News: किच्छा में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 13 वर्षीय राज की मौत हो गई। हादसे का आरोप मकान मालिक पर लगा है, जिसने विद्युत सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण कराया था। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुकदमा दर्ज किया गया है।
Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 13 वर्षीय बालक की मौत के मामले में ऊर्जा निगम की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मकान मालिक पर विद्युत सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर 11 केवी लाइन के नीचे भवन निर्माण कराने का आरोप है। ऊर्जा निगम के अवर अभियंता ओम कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 जुलाई की शाम वार्ड-16 विकास कॉलोनी निवासी मुनेश्वर दयाल सक्सेना ने उनके घर पर 11 केवी लाइन टूटने की सूचना दी। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 11 केवी लाइन के नीचे भवन का निर्माण कराया गया है।
इसी भवन की छत पर 13 वर्षीय राज पुत्र गुरमीत सिंह पतंग उतारने के लिए गया था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अवर अभियंता ने आरोप लगाया कि मुनेश्वर दयाल सक्सेना को विद्युत सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर भवन निर्माण कराने के मामले में पूर्व में नोटिस भी दिया जा चुका था। आरोप है कि मकान मालिक की लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हादसा हुआ। कोतवाल रवि कुमार ने बताया कि आरोपी भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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