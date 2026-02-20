रुद्रपुर: दुकान के गोदाम में खून से लथपथ मिला जूता व्यापारी, सिर में लगी गोली; जांच में जुटी पुलिस
रुद्रपुर के एक जूता व्यापारी देर रात अपनी दुकान में खून से लथपथ घायल अवस्था में मिला। घायल को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे दिल्ली के मैक्स में रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान 25 वर्षीय ध्रुव चावला पुत्र अनिल चावला के रूप में हुई है, जो सिविल लाइन रोड पर पार्टनरशिप में “शू विला” नाम से जूतों की दुकान संचालित करता है। युवक को सिर में गोली लगी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे ध्रुव का पार्टनर दुकान से चला गया था और वह अकेला दुकान पर मौजूद था। जब देर रात करीब साढ़े नौ बजे तक वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां एकता ने उसे फोन किया। ध्रुव ने बताया कि वह दुकान पर है और कुछ देर में घर आ जाएगा। इसके बाद रात करीब सवा दस बजे दोबारा फोन करने पर कॉल रिसीव नहीं हुआ।
खून से लथपथ बेहोश पड़ा मिला
चिंतित मां ने ध्रुव के पार्टनर हरजिंदर को फोन किया। पौने 11 बजे के करीब जब हरजिंदर दुकान पहुंचा तो ध्रुव गोदाम में खून से लथपथ बेहोश पड़ा मिला। उसके सिर में गोली लगी थी। तत्काल स्वजन और साथी उसे रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली के मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू
इधर शुक्रवार को सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को घेरकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है। एसएसआई केसी आर्या ने बताया कि मामले की जांच आत्महत्या के प्रयास और जानलेवा हमले दोनों पहलुओं से की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे रात करीब साढ़े आठ बजे बंद हो गए थे, जिससे जांच और जटिल हो गई है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
