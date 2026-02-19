Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

उत्तराखंड में फर्जी CSC सेंटर का भंडाफोड़, मुंह मांगी कीमत पर 5 मिनट में आधार-पैन कार्ड तैयार

Feb 19, 2026 10:02 am ISTGaurav Kala रुद्रपुर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के रुद्रपुर में फर्जी सीएससी सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। यहां मुंह मांगी कीमत पर पांच मिनट के भीतर नकली पहचान तैयार होती थी। यहां बाहरी लोगों के फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे थे।

उत्तराखंड में फर्जी CSC सेंटर का भंडाफोड़, मुंह मांगी कीमत पर 5 मिनट में आधार-पैन कार्ड तैयार

उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। साल भर से ट्रांजिट कैंप में यह फर्जी जनसेवा केंद्र चल रहा था, जहां बाहरी राज्यों के लोगों के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए जा रहे थे। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी 'पिक्सेल लैब' ऐप के जरिए दस्तावेजों को एडिट कर फर्जीवाड़ा करता था। मौके से आधार-पैन सहित 97 से अधिक दस्तावेज और उपकरण मिले हैं।

एसटीएफ के एसआई विपिन जोशी और केजी मठपाल के नेतृत्व में टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि मछली मार्केट रोड स्थित 'गंगवार जनसेवा केंद्र' में बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों के फर्जी आधार और पैन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। टीम ने दुकान पर छापा मारा। मौके पर मौजूद युवक ने अपनी पहचान रामपुर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी गड्डा कॉलोनी, शिमला बहादुर, ट्रांजिट कैंप चेतन कुमार के रूप में दी। जांच में सामने आया कि आरोपी पिक्सेल लैब ऐप के जरिए दस्तावेजों में नाम और पता बदलकर उनका प्रिंट निकाल लेता था। उसके मोबाइल से भी फर्जी दस्तावेजों की कई तस्वीरें मिली हैं।

ये भी पढ़ें:तीन दिन में 8 अदालतों को उड़ाने की धमकी, अब जज को मेल आया- पाकिस्तान जिंदाबाद
ये भी पढ़ें:नैनीताल अदालत को उड़ाने की धमकी में नया ट्विस्ट, पाक भी भेजे धमकी भरी ई-मेल
ये भी पढ़ें:दून अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को RBI ने 6 महीने के लिए सीज किया, होगा फॉरेंसिक ऑडिट

जनसेवा केंद्र की आड़ में अवैध कारोबार

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस के जनसेवा केंद्र की आड़ में यह अवैध कारोबार चला रहा था। पूछताछ में उसने कुबूल किया कि वह सिडकुल की कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ये फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस जन सेवा केंद्र और उपकरणों को सील कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसकी बरामदगी की

आरोपी के पास से 42 आधार कार्ड, 55 पैन कार्ड, 9 हाईस्कूल अंकतालिकाएं (1 मूल, 8 फर्जी), 11 फोटोशीट के साथ ही 9,000 रुपये नकदी बरामद हुई है। आरोपी से मॉनिटर, एचपी कलर प्रिंटर, सीपीयू, की-बोर्ड और बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि उपकरण भी बरामद किए हैं।

यूएस नगर एसएसपी अजय गणपति ने मामले में कहा कि आमजन से अपील है कि फर्जी दस्तावेज बनवाने और इनका उपयोग करने से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

क्या इस धोखाधड़ी के पीछे कोई और भी है?

पकड़े गए आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि वह एक साल से भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में 'गंगवार' नाम से जनसेवा केंद्र संचालित कर रहा था। युवक मूल रूप से यूपी के रामपुर जिले का है और ट्रांजिट कैंप में किराये पर रहकर जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी दस्तावेज बना रहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह केंद्र गिरफ्तार युवक का ही है या इस फर्जीवाड़े में कोई और भी शामिल है।

नौकरी के लिए मुंह मांगी कीमत देते थे बाहरी लोग

एसटीएफ के मुताबिक, ट्रांजिट कैंप क्षेत्र सिडकुल के नजदीक और अत्यंत भीड़भाड़ वाला होने के कारण यहां बाहरी राज्यों से आए कई लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। युवक ने पूछताछ में बताया कि चूंकि सिडकुल की कंपनियों में उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए बाहरी राज्यों के लोग यहां का आधार कार्ड और मार्कशीट बनवाने आते थे। वह एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के जरिए ग्राहक की फोटो लेकर, उनके बताए नाम और पते को एडिट कर फर्जी आधार कार्ड प्रिंट करता था और इसके बदले मुंह मांगी रकम वसूलता था।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Aadhar Card PAN Card अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।