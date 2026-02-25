उत्तराखंड में नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग को लात-घूसों से पीटा, जबरन धार्मिक नारे लगवाए; वीडियो वायरल
उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग को एक व्यक्ति ने यह कहते हुए लात-घूसों से पीटा कि वह उसकी जमीन पर यह कर रहा है। आरोपी ने न सिर्फ पीटा, बल्कि जबरन धार्मिक नारे भी लगवाए।
उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। एक खुले मैदान में अकेले इबादत कर रहे एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शहर में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर जबरन धार्मिक नारे लगवाने की कोशिश का भी गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि, 'हिन्दुस्तान' इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
घटना रुद्रपुर के एक धार्मिक परिसर के पास स्थित मेला स्थल की बताई जा रही है। सिडकुल चौकी पुलिस को दी गई तहरीर में रेशमबाड़ी निवासी पीड़ित शाहिद ने बताया कि वह मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से इबादत (नमाज) कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी उकसावे के उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
मारपीट के बाद धार्मिक नारे भी लगवाए
शाहिद का आरोप है कि उन्हें लात-घूंसों से पीटा गया और बुजुर्ग होने के बावजूद उनके साथ गाली-गलौज की गई। तहरीर में यह भी कहा गया है कि मारपीट के दौरान एक युवक वीडियो बनाता रहा और उन पर जबरन विशेष धार्मिक नारे लगाने का दबाव बनाया गया।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
घटना का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद इलाके के लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी रोष है। मंगलवार को यूथ कांग्रेस से जुड़ी सोफिया नाज और पार्षद परवेज कुरैशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित बुजुर्ग के साथ सिडकुल चौकी पहुँचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मांग की है कि अगर ऐसे तत्वों पर तत्काल सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में उनके हौसले और बुलंद होंगे। चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने आक्रोशित लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
पुलिस ने पड़ताल में जुटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने संज्ञान लिया है। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एसएसपी अजय गणपति ने कहा: "पीड़ित पक्ष ने मारपीट की तहरीर दी है, वहीं आरोपी पक्ष का तर्क है कि वह उनकी निजी भूमि है और वे वहां नमाज पढ़ने का पूर्व में भी विरोध कर चुके हैं। पुलिस दोनों पक्षों के दावों और वायरल वीडियो की पड़ताल कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक जानकारी या वीडियो को साझा कर सांप्रदायिक सौहार्द न बिगाड़ें।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।