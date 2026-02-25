देवर ने चंद रुपयों के लिए दोस्तों के आगे भाभी को परोसा, वहशी ने पुलिस को देख जहर गटका
रुद्रपुर में 22 फरवरी को विवाहिता से गैंगरेप में देवर ही पूरे कांड का मास्टरमाइंड निकला। चंद रुपयों के लिए उसने अपनी भाभी को दोस्तों के सामने परोस दिया। उधर, एक आरोपी ने पकड़े जाने के डर से पुलिस के सामने जहर गटक लिया।
उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने समाज और रिश्तों पर भरोसे को शर्मसार कर दिया है। यहां एक विवाहिता के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना सगा देवर निकला। देवर ने चंद रुपयों के लालच में अपने ही घर की इज्जत का सौदा अपने दरिंदे दोस्तों के साथ कर डाला। वहीं, मामले में जब पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पकड़े जाने के डर से जहर गटक लिया।
रुद्रपुर में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से ट्रेन में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना मंगलवार देर शाम उस समय हुई, जब लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में जीआरपी द्वारा नजीबाबाद-नगीना रेलवे स्टेशन के बीच नियमित चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे 23 वर्षीय अभय सक्सेना पुत्र रवेंद्र सक्सेना निवासी रुद्रपुर ने जहर गटक लिया। जिससे उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। पूछताछ में संदेह होने पर जीआरपी ने उसे तत्काल नगीना रेलवे स्टेशन पर उतारा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना में भर्ती कराया। उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
22 फरवरी की रात गैंगरेप
पुलिस जांच में सामने आया कि 22 फरवरी की रात रुद्रपुर में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें अभय सक्सेना आरोपी है और घटना के बाद से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी रुद्रपुर से भागकर ट्रेन के जरिए नजीबाबाद-नगीना की ओर जा रहा था। ट्रेन में जीआरपी को जांच करते देख उसने उन्हें उत्तराखंड सिविल पुलिस समझ लिया और घबराकर जहर खा लिया। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि आवश्यक उपचार के बाद आरोपी रुद्रपुर पुलिस अपने साथ रुद्रपुर ले आई और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल आरोपी का इलाज जिला अस्पताल रुद्रपुर में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
देवर ने चंद रुपयों के लिए भाभी को परोसा
मेला गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में देवर ही मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी देवर ने अपने दोस्तों से रुपये लेकर साजिश रची थी। वह भाभी को जान-बूझकर किच्छा बाईपास से ले गया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
मास्टरमाइंड देवर की घिनौनी साजिश
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुख्य आरोपी देवर की शुरुआत से ही गतिविधियां संदिग्ध रहीं। पहले तो वह महिला के कोतवाली पहुंचने के बाद फरार हो गया था। फिर खुद ही कोतवाली पहुंचकर बयान देने लगा। जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सारी हकीकत उगल दी। आरोपी देवर ने बताया कि उसने अपने दोस्तों से रुपये लेकर साजिश रची थी। भाई के मेले में जाने से मना करने का उसने फायदा उठाया और भाभी को बिना घर पर बताए अपने साथ ले गया था। इधर, अन्य आरोपी पहले से ही मेले में मौजूद थे। भाभी जहां जा रही थी, आरोपी भी उसी के पीछे चल रहे थे। लेकिन भाभी इस बात से अंजान थी कि जिस पर भरोसा करके वह मेले में आई है, वही देवर उसके दुष्कर्म की साजिश रच चुका है। जब भाभी घर वापस लौट रही थी, तभी आरोपी देवर उसे शॉर्टकट का बहाना बनाकर किच्छा बाईपास से ले गया। तमंचे के बल पर आरोपियों ने सुनसान स्थल पर ले जाकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया और देवर निगरानी करता रहा।
पीड़िता के बयान दर्ज
सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि महिला का मेडिकल कराने के बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। मामले में देवर को हिरासत में लेकर उसकी सीडीआर रिपोर्ट खंगाली जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई हैं, जो संभावित क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं। वहीं पुलिस गांधी पार्क से लेकर ठंडी रोड और किच्छा बाईपास तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।