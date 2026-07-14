हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने एनकाउंटर में वांटेड समेत 3 दबोचे; गोलियों से दहल उठा रुद्रपुर
Rudrapur Encounter: रुद्रपुर में पुलिस ने हत्या की साजिश को नाकाम किया है। वांटेड समेत तीन को पुलिस टीम ने एनकाउंटर में दबोचा। मुख्य आरोपी को गोली लगी है।
Rudrapur Encounter: हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहे तीन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद रुद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में की गई एक गोली मुख्य बदमाश के पैर में लगी। जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों से तीन तमंचे, आठ कारतूस, दो कारतूस के खोखे, बिना नंबर प्लेट की कार और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि रविवार देर रात वांछित जितेंद्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी साथियों के साथ एसप्रीत कंग को मारने के लिए आ रहा है। सभी बदमाश बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की क्विड में सवार हैं। इसके बाद पुलिस ने जाफरपुर कट के पास घेराबंदी की। पुलिस को देख आरोपी भाग निकले। पीछा करने पर यूनिटी लॉ कॉलेज के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर तारबाड़ से टकरा गई।
पुलिस और बदमाशों में ताबड़तोड़ फायरिंग
आनन फानन में बदमाश पास के बाग में घुस गए और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में डिबडिबा, बिलासपुर निवासी 28 वर्षीय जितेंद्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने जितेंद्र सहित 21 वर्षीय सुमित राठौर निवासी फुलसुंगा, रुद्रपुर और 32 वर्षीय चंदन लाल निवासी डिबडिबा, थाना बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया। चौथा आरोपी निरंजन टाकुली उर्फ नीरू निवासी चंदेन फार्म, बिलासपुर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया।
फायरिंग की घटनाओं में पहले भी शामिल रहा गिरोह
हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहा जितेंद्र 21 जून को गाबा चौक पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी भी था। उसने प्रतिद्वंद्वी की हत्या के इरादे से बीच बाजार फायरिंग की थी।
30 जून को पुलभट्टा थाना क्षेत्र में भी इसी गिरोह ने प्रतिद्वंद्वी के वाहन को घेरकर कई राउंड फायरिंग की थी, जिसमें बाइक सवार एक महिला समेत अन्य लोग घायल हो गए थे। सीओ विभव सैनी ने बताया कि जितेंद्र चौधरी कई आपराधिक मामलों में वांछित है और उसके खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में भी दो मुकदमे दर्ज हैं। फरार आरोपी की तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिस पर हमला करने, गैंगवार को बढ़ावा देने और आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन को कोतवाल प्रकाश दानू के नेतृत्व में एसएसआई खुशवंत सिंह, एसआई प्रदीप कुमार, एसआई प्रदीप पंत, एसआई पंकज कुमार, एएसआई अमित कुमार और एसओजी टीम ने अंजाम दिया।
फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए
घायल जितेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर पुलिस पर जानलेवा हमला करने, आपराधिक षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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