अधिकारियों को 'जूते की नोंक' वाला पाठ पढ़ाने वाले भरत चौधरी, धामी सरकार में नए मंत्री
Bharat Singh Chaudhary: रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने आज उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। वे रुद्रप्रयाग से दो बार लगातार विधायक हैं। भरत सिंह चौधरी को सीएम धामी का करीबी नेता माना जाता है।
Bharat Singh Chaudhary: उत्तराखंड में लंबे इंतजार और विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले बहुप्रतिक्षित कैबिनेट विस्तार हुआ। राजपुर विधायक खजान दास, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने कैबिनेट पद की शपथ ली। महज 15 मिनट में सभी पांच विधायकों ने लोकभवन में राज्यपाल की मौजूदगी में शपथग्रहण किया। इसमें चौधरी, बत्रा और कैड़ा को पहली बार मंत्री पद संभालने का अवसर मिला है, जबकि दास और कौशिक पहले भी यह जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
रुद्रप्रयाग के दबंग और धाकड़ विधायक भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग से दो बार के विधायक हैं। 2017 से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा है। केदारनाथ धाम इसी जनपद में आता है। रुद्रप्रयाग बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का सेंटर पॉइंट भी है। भरत सिंह चौधरी ने 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 10 हजार वोटों के अंतर से हराया था। विधानसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान भरत सिंह चौधरी की तारीफ भी की थी।
विवादित बयान से सुर्खियां बटोर चुके चौधरी
भरत सिंह चौधरी इसी साल तब सुर्खियों में आए थे, जब एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिकारियों के अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यह वायरल वीडियो जनवरी 2026 का था। घटना रुद्रप्रयाग जनपद के बड़मा पट्टी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। कार्यक्रम में विधायक चौधरी ने कहा था कि बड़मा क्षेत्र में सैनिक स्कूल बनाने की घोषणा करने वाले नेता अब नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि भले ही सैनिक स्कूल न बन पाए, लेकिन बड़मा में वेटनरी मेडिकल कॉलेज अवश्य बनाया जाएगा। वो आगे कहते हैं- जो अधिकारी नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा...।
विधायक चौधरी ने कांग्रेस नेता और रुद्रप्रयाग के पूर्व विधायक डॉ. हरक सिंह रावत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “आ गया हरक, पड़ गया फरक” कहने वाले अब नजर नहीं आते।
ब्राह्मण, ठाकुर और पंजाबी समुदाय से मंत्री
धामी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार में साफ तौर पर जातीय संतुलन साधने की कोशिश नजर आ रही है। अलग-अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक समीकरण मजबूत करने पर फोकस किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति से खजान दास, पंजाबी समाज से प्रदीप बत्रा, ब्राह्मण वर्ग से मदन कौशिक, जबकि ठाकुर समाज से राम सिंह कैड़ा और भरत चौधरी को मंत्री बनाया गया है।
नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अधिकतम है। मंत्रिमंडल विस्तार में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के बीच संतुलन के साथ ही मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, जिसे अगले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।