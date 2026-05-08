भगवान शिव का 'मुख' है रुद्रनाथ, 18 मई को खुलेंगे चौथे केदार के कपाट; जानें- मंदिर कैसे पहुंचे
Rudranath Temple Route: भगवान शिव के पवित्र मंदिर रुद्रनाथ को पंच केदारों में चौथा बताया गया है। यहां शिव के मुख स्वरूप की पूजा होती है। मंदिर के कपाट 18 मई को खुलने जा रहे हैं। जानें- मंदिर कैसे पहुंचें।
Rudranath Temple Route: गढ़वाल में हिमालय की ऊंची वादियों में बसे भगवान शिव के पवित्र रुद्रनाथ मंदिर के कपाट इसी माह मई में खुलने जा रहे हैं। यह भगवान भोलेनाथ के पंच केदारों में चौथे केदार के रूप में प्रसिद्ध है। शीतकालीन अवकाश के बाद मंदिर के कपाट 18 मई में दोबारा खुलने जा रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों, घने जंगलों और कठिन रास्तों के बीच स्थित यह मंदिर आस्था और रोमांच का अद्भुत संगम है।
चमोली जिले में करीब 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहां देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की विधि
परंपरागत धार्मिक विधि-विधानों के अनुसार भगवान शिव की उत्सव डोली 16 मई को गोपेश्वर से प्रस्थान करेगी। इसके बाद 17 मई को भव्य डोली यात्रा निकाली जाएगी। धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष पूजा-अर्चना के बाद 18 मई को दोपहर 1 बजे मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में की जाती है, जिसे रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दीस्थल माना जाता है। हर साल रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने पर विशेष पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय पुजारी इस पूरे आयोजन को संपन्न कराते हैं।
भगवान शिव का 'मुख' है रुद्रनाथ
रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के “मुख” स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी खोज कर रहे थे। शिव उनसे बचने के लिए बैल के रूप में अदृश्य हो गए और बाद में उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए। माना जाता है कि भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ था।
रुद्रनाथ में भगवान शिव की 'एकानन' स्वरूप में पूजा की जाती है, यानी यहां केवल मुख की आराधना होती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। मंदिर परिसर से नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की बर्फीली चोटियों के अद्भुत दर्शन भी होते हैं।
भगवान शिव के पंच केदार
रुद्रनाथ पंच केदार यात्रा का चौथा पड़ाव है। इसके अलावा अन्य पंच केदारों में केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर और कल्पेश्वर शामिल हैं। इन सभी मंदिरों का संबंध भगवान शिव और महाभारत काल की कथाओं से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ में शिव के पीठ स्वरूप की आराधना होती है, तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है, मद्महेश्वर में शिव की नाभि और उदर स्वरूप की उपासना होती है, जबकि कल्पेश्वर में उनकी जटाओं की पूजा की जाती है।
रुद्रनाथ कैसे पहुंचे?
रुद्रनाथ पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जौली ग्रांट एयरपोर्ट है। वहीं, हरिद्वार और ऋषिकेश निकटतम रेलवे स्टेशन हैं। यहां से सड़क मार्ग के जरिए गोपेश्वर या सागर गांव तक पहुंचा जा सकता है। सागर या मंडल गांव से करीब 18 से 20 किलोमीटर का कठिन ट्रेक कर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। यह ट्रेक घने जंगलों, बुग्यालों और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है, जो यात्रा को बेहद रोमांचक बना देता है।
यात्रा पर जाने से पहले जरूरी बातें
रुद्रनाथ यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को कठिन माना जाता है, इसलिए आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। यात्रा के लिए मई-जून और सितंबर-अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम साफ और यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है। मानसून में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम तेजी से बदलता है, ऐसे में गर्म कपड़े, ट्रैकिंग शूज और जरूरी सामान साथ जरूर रखें। सुबह जल्दी ट्रेक शुरू करना बेहतर ऑप्शन है। हिमालय की वादियों, घने जंगलों और बुग्यालों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा श्रद्धालुओं को आस्था के साथ रोमांच और प्रकृति की दिव्यता का अद्भुत अनुभव कराती है।
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