होली के जश्न में चले लाठी-डंडे, हरिद्वार में कई घायल; 50 लोगों की भीड़ ने किया था हमला

Mar 05, 2026 11:48 am IST
बुधवार को होली के दिन उत्तराखंड के हरिद्वार में जमकर लाठी-डंडे चले। यहां 50 लोगों की भीड़ ने अचानक हमला किया और कई लोगों को घायल कर दिया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

होली के जश्न में चले लाठी-डंडे, हरिद्वार में कई घायल; 50 लोगों की भीड़ ने किया था हमला

उत्तराखंड के हरिद्वार में होली के उत्सव के बीच पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी गांव में रंग लगाने को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी हिंसक संघर्ष में बदल गई। दो पक्षों के बीच विवाद के बाद करीब 50 से अधिक लोग एकत्र होकर आपस में लाठी-डंडे और पथराव से भिड़ गए, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।

इस घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार को होली खेलने के दौरान युवक आपस में रंग लगा रहे थे, तभी रंग लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। विवाद कुछ ही समय में गंभीर झड़प में बदल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। दोनों ओर से एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 50 लोगों की भीड़ दूसरे पक्ष पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में महिलाओं की उपस्थिति भी देखी जा सकती है, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है।

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। दोनों पक्षों ने पथरी पुलिस को तहरीर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पथरी पुलिस ने कहा है कि तफ्तीश के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्कता बरत रही है।

